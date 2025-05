Tragico incidente stradale a Firenze, muore motociclista cosentino di 55 anni

Spread the love

FIRENZE – Era originario della provincia di Cosenza, R.R., 55 anni, deceduto a seguito di un violento incidente stradale avvenuto ieri sera a Firenze, intorno alle 20.30 su viale Galileo nei pressi del piazzale Michelangelo. La vittima era in sella a una moto quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con un’auto condotta da una donna di 62 anni.

La moto travolta è finita sotto la parte anteriore della vettura e l’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per R.R., residente in provincia di Cosenza, non c’è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.

https://www.quicosenza.it/news/italia/tragico-incidente-stradale-in-toscana-muore-motociclista-cosentino-di-55-anni