VIGILI DEL FUOCO

Dal tardo pomeriggio sei squadre dei vigili del fuoco, di cui due giunte in rinforzo dal vicino comando di Caserta, sono in azione per l’incendio di capannoni nella zona dell’interporto di Nola, in provincia di Napoli.

Sul posto opera anche un automezzo per l’antincendio aeroportuale in grado di erogare grandi quantitativi di acqua e schiuma antincendio sulle fiamme.