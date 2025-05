Spread the love

Azienda agricola in fiamme. È successo a San Giobbe, frazione di Castiglione del Lago al confine con la Toscana nella tarda mattinata di giovedì 29 maggio. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre e mezzi per arginare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti. Diversi i danni causati dal rogo alla struttura e al tetto.