Martina Carbonaro, l’ex resta in carcere e confessa: Mi ha negato abbraccio e l’ho uccisa

Si è svolta oggi nel carcere di Poggioreale di Napoli l’udienza di convalida del fermo per Alessio Tucci, l’ex fidanzato di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa a pietrate lo scorso 26 maggio ad Afragola (Napoli). I reati contestati al 19enne, che ha confessato il femminicidio, sono di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. “Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l’ho colpita”, ha dichiarato Tucci. Il suo legale ha chiesto il trasferimento in un altro carcere, diverso da Poggioreale, per evitare aggressioni da parte di altri detenuti.

L’autopsia disposta per il 3 giugno

Tucci, 19 anno a luglio, resta dunque in carcere. Il gip del tribunale di Napoli Nord ha firmato l’ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia proprio dopo l’interrogatorio di stamattina durato un’ora. Dopo le confessioni, gli inquirenti lavoreranno per stabilire se Martina fosse ancora viva prima di essere sepolta da calcinacci: questo, in particolare, lo stabilirà l’autopsia disposta dalla procura per il 3 giugno. Nel frattempo, ieri il padre della vittima ha rotto il silenzio sulla vicenda: “Avevo in macchina l’assassino di mia figlia e non lo sapevo”. Parlando con i reporter, mentre portava un mazzo di fiori sul luogo del femminicidio della figlia, un edificio diroccato vicino all’ex stadio, Marcello Carbonaro ha detto: “Tucci ha fatto le vacanze con noi al mare, dormiva a casa nostra. Poi l’ha uccisa come un cane”.

https://tg24.sky.it/cronaca/2025/05/30/martina-carbonaro-convalida-fermo-alessio-tucci