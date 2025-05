Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Oggi a Perugia, presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Palazzo Gallenga, si è svolto il convegno “Il servizio di soccorso pubblico e la comunicazione ai tempi dei social media”. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e autorità locali per discutere l’importanza della comunicazione in caso di emergenza.

Il convegno ha affrontato temi di grande attualità, come la diffusione di notizie efficaci e affidabili durante le situazioni di crisi, l’utilizzo dei social media come canale di comunicazione strategico e il ruolo fondamentale della comunicazione per la mitigazione del rischio e il contenimento dei danni.

L’evento ha rappresentato un momento approfondimento tra i soggetti responsabili della diffusione di notizie alla collettività, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione in caso di emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini. Numerosi gli interventi e gli spunti di riflessione offerti dai relatori che si sono alternati nel dibattito: oltre alla presenza del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, ai vertici di Dipartimento e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno preso la parola Luciana Lanzillotto del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il coordinatore dell’Ufficio Stampa del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Pierfrancesco Demilito, il direttore regionale dei Vigili del fuoco per l’Emilia Romagna Francesco Notaro, il direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni Ivano Gabrielli, il giornalista RAI Filippo Gaudenzi, il capo redattore TGR RAI Umbria Luca Ginetto, il dirigente dell’Ufficio per la Comunicazione in Emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Luca Cari.

Nel discorso con cui ha chiuso i lavori il sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco, Emanuele Prisco, ha parlato dell’importanza di organizzare strutture che abbiano il compito di fornire una corretta informazione ai cittadini, con la capacità di creare messaggi chiari, tempestivi e autorevoli”.

Nel suo saluto iniziale il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Attilio Visconti ha evidenziato quanto “la comunicazione sia non un semplice supporto alle attività operative, ma anche una parte integrante della gestione dell’emergenza. Per i Vigili del fuoco, che sono chiamati ogni giorno a intervenire in scenari sempre più complessi e talvolta dai connotati drammatici, la capacità di informare in modo preciso è una responsabilità strategica”.

Il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino ha ricordato come “in passato i vigili del fuoco dedicassero poca attenzione alla comunicazione, per il DNA che hanno e che li porta a fare piuttosto che ad apparire. Oggi la comunicazione è diventata anche per loro parte integrante della gestione di una crisi”.