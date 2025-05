Soccorsi a persone in due interventi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per soccorrere una persona caduta lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di Mezzavalle infortunandosi ad un arto inferiore. Sul posto la squadra VVF ha raggiunto la persona, insieme al personale del 118, che è stata stabilizzata per essere portata sulla spiaggia per il successivo trasporto con il gommone dei sommozzatori VVF a Portonovo dove è stata caricata in ambulanza per raggiungere l’ospedale.

—————————————–

ARQUATA DEL TRONTO (AP) – Intorno alle 15,30 la squadra dei Vigili del fuoco del presidio montano è intervenuta nella zona dei Pantani per soccorre un’escursionista che si era allontanata dal suo gruppo ed avendo perso l’orientamento non riusciva a ricongiungersi ai compagni. Una volta rintracciate le coordinate del luogo in cui si trovava, veniva raggiunta e riaccompagnata al punto d’incontro con il resto del gruppo.