VIDEO – Un’auto si schianta di nuovo contro il tetto dell’edificio dei veterani del Missouri

Per la seconda volta in tre mesi, un veicolo si è schiantato contro il tetto dell’edificio della Clay-Ray Veterans Association a Excelsior Springs

EXCELSIOR SPRINGS, Missouri — Per la seconda volta in tre mesi, mercoledì mattina un veicolo è uscito di strada e ha provocato un buco nel tetto dell’edificio della Clay-Ray Veterans Association a Excelsior Springs.

Alle 7:20, unità di polizia e vigili del fuoco di Excelsior Springs sono state inviate nella zona del Clay-Ray VA Building al 200 Veterans Memorial Drive per un incidente stradale, secondo il portavoce della polizia, il tenente Ryan Dowdy.

I primi soccorritori hanno trovato un veicolo incastrato nel tetto. I vigili del fuoco hanno estratto l’autista attraverso il buco nel tetto. L’uomo si è diretto verso un’ambulanza con le proprie forze, ha detto Dowdy.

L’autista è stato trasportato in un ospedale locale per accertamenti. Le autorità ritengono che abbia riportato ferite non mortali.

La polizia non ha ancora chiarito la causa dell’incidente, ma sta indagando su due possibilità, ha affermato Dowdy, tra cui un’alterazione della capacità di guida e la possibilità che un problema di salute abbia spinto il conducente ad accelerare ad alta velocità.

Le autorità ammettono che si tratta di una scena ormai fin troppo familiare. “Molto simile al nostro precedente incidente di qualche mese fa”, ha detto Dowdy in una dichiarazione inviata al The Star.