VIDEO – Il vigile del fuoco sventola la bandiera palestinese sul “Caval Brons” prima di levarla

Piazza San Carlo diventa “Piazza Palestina” per i giovani attivisti in presidio permanente. Il vigile del fuoco viene incaricato di rimuovere la bandiera della Palestina dal monumento equestre ad Emanuele Filiberto noto come “Caval Brons”.

Esegue l’ordine ma si concede una sventolata del vessillo rosso verde bianco e nero. Scatta così subito l’applauso dei manifestanti intorno al monumento che pubblicano il video e lo postano sui canali social di “Torino per Gaza”, accompagnato dalla scritta: “I vigili del fuoco inviati con urgenza a rimuovere la pericolosa bandiera palestinese in Piazza San Carlo dimostrano che non c’è nulla da temere!”. Tra i commenti raccoglie molti consensi “Il pompiere paura non ne ha”.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha precisato che è loro compito rimuovere qualsiasi oggetto posto sul monumento, a prescindere dal suo significato, per evitare che qualcun altro si arrampichi sul monumento. Nessun commento invece sul gesto del vigile del fuoco.

