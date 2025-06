Cassino (FR) – Incendio nella sede del corriere GLS, a fuoco alcuni furgoni

Spread the love

Un incendio ha distrutto alcuni furgoni della GLS, il corriere espresso che ha sede in via Cerro Tartari a Cassino, al confine con il comune di Villa Santa Lucia.

Il rogo si è alimentato durante la notte; sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e ripristinare l’area. Indagano i carabinieri per risalire alle cause dell’incendio, probabilmente accidentale. Non si esclude, tuttavia, nessuna eventualità.

La sede di GLS che si trova nell’area industriale di Cassino, dall’apertura serve 54 comuni in precedenza di competenza della sede di Frosinone e 33 comuni in precedenza di competenza della sede di Caserta.

