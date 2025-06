Continua l’incendio all’inceneritore di Raibano: diverse squadre di pompieri lottano contro le fiamme

Spread the love

Continua la lotta contro l’incendio divampato domenica pomeriggio all’inceneritore di Raibano, nel territorio di Coriano. Tante le squadre dei Vigili del Fuoco in azione per fermare le fiamme: sul posto ci sono gli uomini del comando di Rimini più rinforzi di tre squadre dal comando di Pesaro e una squadra dei volontari di Savignano. Almeno tre le autobotti impiegate per l’intervento. I pompieri stanno cercando di circoscrivere le fiamme per evitare che il rogo arrivi anche alle strutture.

Dalle prime informazioni il rogo sembra essere partito dalla zona di stoccaggio e interessa l’area dei rifiuti cartacei e di plastica. Sul luogo dell’incendio anche Carabinieri e Polizia Locale. Per fortuna non risultano feriti nell’incendio. Sul posto sono giunti anche gli esperti di Arpae per le opportune analisi dell’aria nell’area interessata dall’incendio. Nel frattempo strade chiuse nei dintorni dell’inceneritore.