Esplosione per fuga di gas a Guspini provoca intervento dei vigili del fuoco e quattro feriti

Un’esplosione causata da una fuga di gas ha sconvolto nel pomeriggio del 2025 una palazzina a Guspini, nel Medio Campidano. L’evento ha impegnato i soccorsi e ha causato il ricovero di quattro persone. Le autorità locali mantengono sotto controllo la situazione per evitare ulteriori rischi.

Quattro persone sono state trasportate all’ospedale di San Gavino per cure mediche. Tre di loro avevano inalato fumo durante l’incendio, mentre una quarta persona ha riportato ustioni di varia entità. Le condizioni dei feriti non sono state definite critiche, ma richiedono ancora accertamenti e monitoraggio.

Il pronto soccorso di San Gavino ha attivato le procedure di emergenza per accogliere i pazienti e garantire un’assistenza immediata. Medici e infermieri hanno prestato attenzione particolare alla gestione delle lesioni da ustione e alle complicazioni respiratorie causate dall’esposizione al fumo. Le cure immediate sono state fondamentali per ridurre i rischi di ulteriori complicanze.