Recuperato dai vigili del fuoco surfista in difficoltà nel Garda

I vigili dell fuoco di Riva del Garda sono usciti nel primo pomeriggio per soccorrere un giovane surfista in difficoltà.

Quest’ultimo allo strenuo delle proprie forze, causa le condizioni di lago mosso e forte vento da nord, è rimasto in balia delle onde in seguito a rottura della vela, i vigili del fuoco di Riva del Garda (nella foto) hanno individuato e soccorso da equipaggio da personale bordo di sperone e riportato in zona sicura. Il surfista con dei tagli ai piedi è stato medicato dall’equipe medica del 118 Trentino Emergenza, giunta sul posto, ma non necessitava del ricovero

