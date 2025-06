VIDEO – Cerimonia di apertura dell’evento Play The Games, un format sportivo di Special Olympics

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”

Sabato 31 maggio si è svolta la Cerimonia di apertura dell’evento Play The Games, un format sportivo di Special Olympics, il programma internazionale più diffuso al mondo di allenamenti e competizioni sportive per persone con disabilità intellettiva. A questo progetto aderiscono 180 Paesi nel mondo, grazie al quale oltre 4.500.000 di atleti con disabilità intellettiva compiono quotidianamente passi importanti verso una reale inclusione sociale attraverso la regolare pratica di una disciplina sportiva, costruendo contemporaneamente un fondamentale percorso di crescita e di autonomia individuale.

Il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco ha partecipato al Torch Run, l’evento che precede i Giochi ed in cui la Torcia, simbolo olimpico per eccellenza, rappresenta il messaggio di pace e solidarietà di cui Special Olympics è portatore. Gli atleti si sono alternati nel portare la Fiaccola che annuncia l’evento alla città, correndo sulle strade cittadine fino a giungere al PalaOlimpia dove l’ultimo Tedoforo ha acceso il braciere Olimpico.

Inoltre, nel corso della Cerimonia di apertura, i Vigili del Fuoco hanno sfilato insieme a Polizia di Stato e Special Olympics come portabandiera.

La manifestazione è stata un’occasione per dimostrare quanto fare squadra porti a raggiungere traguardi apparentemente irraggiungibili.

I Giochi si svolgeranno a Verona dal 30 maggio al 02 giugno e vedranno impegnati complessivamente 680 atleti, provenienti da tutta Italia, impegnati nel nuoto e nella danza sportiva; insieme a loro tecnici, familiari, accompagnatori e volontari, per un totale di circa 1500 persone.