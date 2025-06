Auto si schianta contro un muro a Villa Guardia: ferito un 28enne

Spread the love

rutto incidente nel pomeriggio di oggi a Villa Guardia, in via Tevere, dove un’auto è finita contro un muro per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violento: a bordo del veicolo si trovava un uomo di 28 anni, unico coinvolto nel sinistro.

L’allarme è scattato alle 17:22 in codice rosso (poi passato a giallo). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di como, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi, affiancati dai carabinieri di Cantù. Il personale sanitario del 118 è arrivato con un’ambulanza della Croce Rossa di Grandate e un’auto medica.

Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, con varie fratture agli arti. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, al momento non risultano altri veicoli coinvolti. In aggiornamento.