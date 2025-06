Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FOSSOMBRONE (PU) – INTERVENTO DI SOCCORSO SUL FIUME METAURO – Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Marmitte dei Giganti, nel comune di Fossombrone, per soccorrere cinque ragazzi rimasti bloccati su una roccia al centro del fiume Metauro. Il repentino innalzamento del livello dell’acqua ha impedito loro di fare ritorno a riva in sicurezza.

Sul posto èintervenuta la squadra VVF del distaccamento di Cagli, il personale specializzato SFA (Soccorritore Fluviale Alluvionale) di Pesaro e l’elicottero del reparto volo di Arezzo. Grazie al lavoro congiunto delle squadre di terra e dell’equipaggio aereo, i ragazzi sono stati tratti in salvo senza riportare conseguenze.

Non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Comando di Pesaro Urbino

SENIGALLIA (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 06:00 circa sull’A14 poco dopo il casello di Senigallia direzione nord per un’auto ribaltata. La squadra di Senigallia con attrezzature specifiche ha estratto il conducente affidandolo al personale medico del 118 che ne ha constatato il decesso.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

Dal Comando di Ancona