Trump contro le università: sospesi i colloqui diplomatici per i visti agli studenti stranieri

Continua la campagna di Donald Trump contro gli studenti stranieri nelle università degli Stati Uniti e contro le stesse università. Dopo il corpo a corpo con Harvard, ancora lontano da un finale risolutivo, il Presidente degli USA ha comunicato alle ambasciate e ai consolati americani di sospendere la programmazione dei colloqui per gli studenti stranieri che richiedono un visto per studiare negli Stati Uniti. La comunicazione si inserisce in una più vasta campagna di restrizioni contro alcune università americane.

Perché, secondo l’amministrazione, non avrebbero fatto abbastanza per limitare e contrastare gli episodi di antisemitismo che si sono verificati dopo gli attacchi di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 e la successiva risposta dello Stato Ebraico che ha causato decine di migliaia di morti nella Striscia di Gaza. Il governo ha istituito una Task Force sul tema che ha colpito sette atenei.

A quella di Harvard, che ha sede a Boston, prima sono stati sospesi fondi e sovvenzioni federali e successivamente revocata la certificazione per studenti stranieri. L’università, da parte sua, aveva avviato una causa legale mentre un tribunale federale aveva temporaneamente sospeso il blocco. Le ostilità sono in realtà più antiche e hanno a che fare, oltre che con l’attualità degli ultimi anni, con la tradizione di sinistra dei grandi atenei che ha polarizzato lo scontro con la destra.

