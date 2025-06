VIDEO – A fuoco imbarcazione al largo di Procida, a bordo diverse persone

Spread the love

Un’imbarcazione da diporto, con a bordo 6 persone, è andata a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, 2 giugno. L’incendio è divampato quando la barca di trovava al largo di Procida.

Quando le persone a bordo del natante si sono rese conto che si era innescato un incendio e che non era possibile domarlo, si sono lanciate in acqua.

Il fuoco, forse divampato per un malfunzionamento dell’impianto di bordo, ha rapidamente attecchito allo scafo in vetroresina. Dalla barca, come mostra la foto, si è alzata una densa colonna di fumo nero.

Le persone che si sono tuffate in acqua per sfuggire alle fiamme sono state soccorse da barche presenti in zona e personale della Capitaneria di Porto nel frattempo sopraggiunta assieme anche ai Vigili del Fuoco che stanno domando l’incendio.

Nel video pubblicato su Instagram dal deputato Francesco Emilio Borrelli si vede la barca, un bel cabinato, completamente avvolto dalle fiamme