VIDEO – Chiodi sulla strada e mezzi incendiati: rapina da film in un centro logistico del Milanese

Spread the love

Rapina da film nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 giugno nel Milanese. Attorno alle 3.20 un gruppo do malviventi ha assalito un centro logistico a Lacchiarella: per riuscire a fuggire hanno incendiato diversi mezzi e buttato chiodi sulle strade attorno all’obiettivo del colpo. In totale sono andati a fuoco 2 tir, 2 furgoni e 2 autovetture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi e 12 uomini dal distaccamento Darwin, dalla sede centrale e dalla sezione di Pieve Emanuele: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate oltre 3 ore, fino alle 6.46. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso di Areu 118. Sono quattro le persone che, stando al portale di Areu, risultano coinvolte.

Il gruppo di malviventi era composto da almeno sei persone: hanno rubato almeno 2 autocarri contenenti merce logistica.