Cerimonia di consegna della Benemerenza al Comando di Bari

VIGILI DEL FUOCO

Lo scorso 29 maggio, nel cortile del Castello Svevo di Bari, il Prefetto di Bari Francesco Russo, nell’ambito della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha anche consegnato la benemerenza con medaglia rilasciata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dal Prefetto Visconti, al Comando di Bari per l’encomiabile lavoro svolto e il coordinamento durante l’attività di soccorso effettuata in data 5 marzo 2025 nel crollo dell’edificio di via Pinto a Bari. Nel corso di quell’intervento è stata anche tratta in salvo una vita umana dopo due giorni di intenso lavoro anche grazie ad una perfetta sinergia tra il personale dei Vigili del Fuoco e gli alri enti territoriali preposti. La benemerenza, ritirata dal Comandante DS Rosa D’Eliseo, ha riscosso grandi apprezzamenti dalla stampa, dalle tv locali e da tutte le autorità presenti.