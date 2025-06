Ciao Giancarlo: una vita per gli altri e quella fedeltà in caserma a Jumbo

Spread the love

I vigili del fuoco di Busto e Malpensa hanno abbracciato per l’ultima volta Giancarlo Raimondi, scomparso a 87 anni. Il ricordo del presidente Giacomino Ferrario: «Si occupò lui del cagnolino che trovammo sulla pista dell’aeroporto»

Sempre in prima linea per gli altri, con un sorriso che ha offerto dalla sua missione di vigile del fuoco fino a ogni giorno della sua vita.

I vigili del fuoco hanno salutato per l’ultima volta Giancarlo Raimondi, scomparso a 87 anni, martedì nella chiesa parrocchiale di San Michele a Busto Arsizio.

Un volto che è rimasto nel cuore dei colleghi e non solo. Perché Giancarlo era molto noto a Busto, anche oltre quella missione che ha sempre sentito preziosa dentro di sé, ovvero l’impegno nei vigili del fuoco, e si vedeva spesso nel centro di Busto, città dove era nato il 4 febbraio 1938 e a cui ha sempre dato tanto.

Aveva prestato servizio a Busto Arsizio e a Malpensa. E c’è anche un ricordo particolare che condivide il presidente provinciale dell’Associazione vigili del fuoco in congedo, Giacomino Ferrario: «Giancarlo amava molto il nostro cane, Jumbo. Era stato trovato sulla pista di Malpensa, per quello l’avevamo chiamato così, e l’avevamo portato in caserma. Lui se l’era preso a cuore e lo accudiva».

Le immagini raccontano di questo legame – ecco Giancarlo che abbraccia Jumbo, felice e fiero di aver trovato amici speciali nei vigili del fuoco – ma anche di altri momenti condivisi o da rivivere insieme. Compresa una foto con Malpensa imbiancata, qui Giancarlo è su cumulo di neve accanto ai colleghi. Ha aiutato nell’Associazione dei vigili del fuoco in congedo per molti anni.