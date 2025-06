Incendi boschivi, “Tecnologia, coordinamento e prevenzione: la Puglia si prepara all’estate”

Spread the love

BARI – L’estate 2025 si preannuncia critica sul fronte degli incendi boschivi, e la Regione Puglia corre ai ripari. Ieri mattina, nell’Aula consiliare del Consiglio Regionale, si è tenuta una riunione operativa del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, convocata per definire il piano d’azione legato alla nuova campagna antincendio.

A presiedere i lavori è stato Maurizio Bruno, presidente del Comitato, affiancato dai rappresentanti di Prefetture, Forze armate, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, insieme a volontari della Protezione Civile, ANCI e Città metropolitana di Bari.

Durante l’incontro, l’ingegnera Barbara Valenzano, dirigente della Sezione regionale di Protezione Civile, ha illustrato nel dettaglio la strategia con cui la Puglia intende affrontare la stagione più delicata dell’anno. “Con la dichiarazione dello stato di massima pericolosità – ha spiegato – verrà attivato un piano di contrasto capillare, sia sul fronte terrestre che aereo. Fondamentale sarà la tempestività degli interventi: per questo abbiamo installato telecamere attive 24 ore su 24 nelle aree boscate più vulnerabili e sottoscritto accordi con il volontariato, che agirà da sentinella nei territori più a rischio”.

Un ruolo centrale sarà affidato anche all’ARIF, l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, che metterà a disposizione mezzi, personale specializzato e attrezzature, garantendo rapidità e coordinamento nelle operazioni.

Grande attenzione è stata riservata al metodo di lavoro adottato, improntato su condivisione, sinergia e confronto tra enti. “Coinvolgere tutti i soggetti fin dall’inizio è stata una scelta strategica – ha sottolineato Bruno –. Lo scorso anno il sistema regionale ha dimostrato reattività ed efficienza, contribuendo a contenere in modo significativo il numero degli incendi. Quest’anno vogliamo rafforzare quel modello virtuoso, convinti che solo grazie a una rete forte e coesa si possano affrontare emergenze sempre più complesse”.

A portare un messaggio istituzionale è intervenuta anche Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale, che ha voluto rimarcare l’importanza della Protezione Civile nel garantire la sicurezza collettiva e la tutela del territorio. “La Protezione Civile – ha dichiarato – rappresenta una delle forme più alte di impegno civico. Unisce solidarietà, prevenzione, coordinamento e riflette l’essenza di una comunità pronta a reagire di fronte ai cambiamenti climatici e ai rischi crescenti. Per questo dobbiamo continuare a investire in innovazione, formazione e nel volontariato, che resta il cuore pulsante del sistema”.

L’incontro ha rappresentato un passaggio cruciale per la definizione operativa del piano regionale, che punta su prevenzione, tecnologie avanzate e cooperazione interistituzionale per proteggere il patrimonio naturale pugliese e mettere in sicurezza i cittadini, in un’estate che si annuncia ad alta tensione.

