Incendio a Milano, brucia un edificio abbandonato: i vigili del fuoco salvano un senza tetto

Attimi di terrore nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in una struttura abbandonata, utilizzata dai senza tetto per trovare riparo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera particolarmente grave.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco prima delle 3 del mattino. A prendere fuoco è stato un caseggiato abbandonato in via Saccardo, nelle adiacenze della stazione di Milano Lambrate. Le fiamme avevano avvolto parte della struttura. I pompieri dei distaccamenti di piazzale Cuoco e Benedetto Marcello sono intervenuti con tre mezzi.