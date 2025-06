Incendio di un silos contenente polvere di alluminio – Feriti due Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI EL FUOCO DELLE MARCHE

MONDAVIO (PU) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 06:00 circa di questa mattina in contrada Pianaccio per l’incendio di un silos contenente polvere di alluminio. La squadra di Fano giunta sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Durante le operazioni di spegnimento due Vigili del fuoco sono rimasti lievemente feriti, portati al pronto soccorso per le cure necessarie e dimessi poco dopo. L’intervento si è protratto per tutta la giornata.

Dal Comando di Pesaro Urbino