Israele attacca il sud della Siria: «Colpite armi appartenenti al regime»

Spread the love

‘esercito israeliano (Idf) ha annunciato che i suoi «caccia hanno colpito armi appartenenti al regime siriano nell’area della Siria meridionale»

L’esercito israeliano (Idf) ha annunciato che i suoi «caccia hanno colpito armi appartenenti al regime siriano nell’area della Siria meridionale», in seguito ai razzi lanciati verso il territorio israeliano nella mattinata di ieri. «Il regime siriano è responsabile dell’attuale situazione in Siria e continuerà a subirne le conseguenze finché continueranno le attività ostili dal suo territorio – si legge inoltre in un comunicato dell’Idf pubblicato su Telegram -. L’Idf opererà contro ogni minaccia allo Stato di Israele». In precedenza l’Osservatorio siriano per i diritti umani aveva parlato di una serie di attacchi nel sud del Paese.

https://www.ilmessaggero.it/mondo/israele_attacco_siria_ultime_notizie-8875586.html