Pesaro – Firmatoil protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’Interno dell’area dove sorgerà la nuova caserma,

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

È stato firmato oggi presso il Palazzo del Governo di Pesaro il protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’Interno dell’area dove sorgerà la nuova caserma, ceduta dalla locale AST.

Alla cerimonia in cui il Prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco ha fatto gli onori di casa erano presenti, il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino il Direttore Regionale Vigili del fuoco Marche Vincenzo Bennardo, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale 1 di Pesaro e Urbino, Alberto Carelli, il Comandante dei Vigili del fuoco di Pesaro Urbino Lodovico Camilletti e il Sindaco di Pesaro, Andrea Biancani.

A seguire la delegazione si è recata in visita nell’attuale sede dei VVF di Pesaro per proseguire, poi, a Senigallia per la visita del Polo di Formazione, dove il Sottosegretario e il Capo del Corpo hanno incontrato i neo capi squadra della Regione ed a cui è seguito un saluto al personale operativo del distaccamento.