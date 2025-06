Rimini, la rappresentativa regionale dei VV.F. di Triathlon è medaglia d’argento alle “Guardiacostiadi”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

In occasione del 160° anniversario delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, celebrato quest’anno a Rimini nei giorni 31 maggio e 01 giugno, la Guardia Costiera ha organizzato le “Guardiacostiadi”, sfida di aquathlon a squadre miste (nuoto e corsa) che ha visto la partecipazione di militari della Guardia Costiera, comprese le sue figure specialistiche, e di rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

La manifestazione si è aperta il 31 maggio presso il teatro Amintore Galli con una serata celebrativa, realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal titolo “La Guardia Costiera, i Giovani e lo Sport”. Condotta con eleganza e partecipazione da Martina Colombari, la serata ha alternato testimonianze a momenti di musica, cinema e storia, creando un dialogo autentico tra Istituzioni e pubblico.

Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi, in rappresentanza del Ministro per lo Sport e i Giovani.

Per i Vigili del fuoco, oltre alla rappresentativa regionale di Triathlon, ha presenziato il Prof. Lamberto Cignitti, Dirigente dell’Ufficio per le Attività Sportive.

Nella mattina del 1° giugno, ha preso il via la gara sportiva delle “Guardiacostiadi”, alla quale hanno preso parte, oltre alle due squadre della Guardia Costiera, anche le rappresentanze dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, Marina Militare e, fuori gara, dell’Associazione Sportiva Triathlon Duathlon SGRimini, testimoniando il legame tra istituzioni e territorio nel nome dello sport.

La competizione avvincente sul lungomare di Rimini, pensata per celebrare spirito di squadra, lealtà, dedizione e passione, è stata vinta da una delle squadre della Guardia Costiera, seguita a breve distanza dalla compagine dei Vigili del Fuoco composta dal C.R. Massimo Belletti (Direzione Emilia Romagna), dal VC Davide Labanti (Bologna), dal VE Marco Demicheli ( Piacenza), dal VE Maicol Raspanti (Bologna), coordinati dal CR Andrea Magagnoli (Bologna).