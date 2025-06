Trolley griffati, aperitivi, cravatte. La Corte dei Conti accende un faro sulle spese della Regione a Osaka

Spread the love

magistrati della Corte dei Conti hanno deciso di aprire un fascicolo sulle spese della Regione Lazio per la spedizione a Osaka, in Giappone, in occasione dell’Expo. L’esposto era stato presentato il 20 maggio dal consigliere di Azione Alessio D’Amato.

La spedizione del Lazio a Osaka

La questione è nata nei giorni subito precedenti alla partenza della delegazione regionale per il Giappone. A Osaka il Lazio, come tutte le regioni italiane, ha avuto la possibilità di allestire un proprio stand durante l’Expo 2025. Per dieci giorni rappresentanti della giunta di centrodestra, ma anche consigliere e consiglieri di centrosinistra, hanno partecipato a eventi, cene, incontri con altre delegazioni straniere, portando dall’altra parte del mondo le qualità, i talenti e le idee della nostra regione.

Esposto alla Corte dei Conti

Per qualcuno, però, Rocca&Co. si sono “allargati” un po’ troppo. La delegazione era composta da circa 60 elementi tra eletti, staff delle segreterie, uffici, membri della comunicazione istituzionale. La spesa complessiva a carico delle casse pubbliche è stata di oltre 1,8 milioni di euro, gestiti dalla società in house LazioInnova. Dopo alcuni articoli di stampa, per esempio Il Fatto Quotidiano e Repubblica, il consigliere di Azione Alessio D’Amato il 20 maggio ha presentato un esposto alla Corte dei Conti “allo scopo di consentire la verifica dell’eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla corretta gestione delle risorse pubbliche”.

Oltre 18mila euro per trolley griffati

Come aveva spiegato anche a RomaToday, D’Amato (assessore alla Sanità durante il secondo mandato Zingaretti) vorrebbe capire se era necessario comporre una delegazione così corposa e spendere soldi per determinate voci. Come, si legge nell’esposto, 65mila euro per ospitare tutti al St Regis di Osaka, hotel a cinque stelle (l’unico a poter contenere un gruppo così nutrito), 18.300 euro per trolley personalizzati consegnati a ogni partecipante, o 16mila euro per “networking cocktail”. C’è stata anche una cena per 80 invitati, costata quasi 17mila euro, mentre altri 12.200 sono stati spesi per chi invece ha soggiornato all’hotel Westin di Tokyo.

“Spese ripetitive per andare a Expo”