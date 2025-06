Celebrazioni per la Festa della Repubblica. Conferita la Medaglia al Merito di Servizio al DCS Luigi Terdoslavi

Spread the love

Lunedì 2 giugno la piazza del Popolo a Ravenna ha ospitato le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica, con il tradizionale alzabandiera, la consegna delle onorificenze e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

Durante la cerimonia il prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha conferito pubblicamente la Medaglia al Merito di Servizio all’ing. Luigi Terdoslavi, concessa dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Attilio Visconti, per la meritevole azione di salvataggio di due sorelle francesi, di 14 e 17 anni, che stavano rischiando di annegare, in località Marina di Ravenna il 24 giugno 2024.

Ricordiamo brevemente i fatti. Intorno alle 19.00, quando il servizio di assistenza bagnanti era già terminato, il D.C.S. (Direttore Coordinatore Speciale) Luigi Terdoslavi, che si trovava libero dal servizio presso il lido Marisol insieme a un proprio amico, rispondeva alle grida di una donna che chiedeva aiuto per le figlie che rischiavano di annegare nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare.

Luigi e il suo amico si sono gettati in mare immediatamente, nonostante le condizioni proibitive avverse segnalate dalla presenza della doppia bandierina rossa e benché sprovvisti di dotazioni di sicurezza. Con grandissimo sforzo riuscivano a raggiungere le ragazze ormai prossime ad essere sopraffatte dalla forza del mare. Il Terdoslavi, dopo aver afferrato quella più grande, riusciva a riportarla a riva da solo, ormai allo stremo delle forze, mentre l’altra ragazza veniva tratta in salvo anche grazie all’intervento di un dipendente del lido.

Il positivo esito dell’intervento di salvataggio ebbe un notevole risalto sui media locali, riscuotendo espressioni di plauso e gratitudine da parte del prefetto di Ravenna.

Il Capo del Corpo, Eros Mannino, ha espresso parere favorevole al conferimento di una medaglia al merito di servizio in favore del D.C.S. Luigi Terdoslavi per l’eccezionale slancio, lo spirito di abnegazione e il senso di altruismo di cui ha dato prova nella circostanza.