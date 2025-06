Eboli, abitazione in fiamme: una persona intossicata

Spread the love

Incendio in appartamento ad Eboli. Le fiamme si sono propagate a causa del cattivo funzionamento di una caldaia. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente per evitare che le fiamme distruggessero totalmente l’appartamento.

L’inquilino ha respirato il fumo acre sprigionatosi dal fuoco ed è rimasto intossicato ma non è in gravi condizioni di salute.

La palazzina, dove si è verificato il rogo, in pieno centro è stata evacuata per precauzione e per consentire ai vigili del fuoco di operare più agevolmente. Molti passanti si sono precipitati in via paesano per comprendere cosa stesse accadendo.

IL MATTINO