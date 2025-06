Il Capo del Corpo Eros Mannino in visita alla Scuola Nazionale Cinofili di Volpiano

Spread the love

Il 4 giugno, la Scuola Nazionale Cinofili dei Vigili del Fuoco di Volpiano ha accolto l’Ing. Eros Mannino, Capo del Corpo Nazionale. Un momento significativo per tutta la comunità operativa e formativa del corpo, che ha rappresenta non solo il riconoscimento del valore storico e tecnico della struttura ma anche l’inizio di una nuova fase di sviluppo e potenziamento.

Nella mattinata, un saggio operativo congiunto ha coinvolto le componenti cinofile VVF, il nucleo USAR (Urban Search and Rescue), il reparto SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco, a dimostrazione dell’elevato livello di sinergia e coordinamento raggiunto dalle diverse specialità.

Terminato il saggio, è stato presentato il progetto di rinnovamento e ampliamento delle infrastrutture della Scuola, volto a rafforzare il ruolo della scuola di Volpiano come centro di eccellenza per la formazione e l’addestramento delle unità cinofile VVF e non solo.

La scuola di Volpiano affonda le sue radici nel lontano 1939, quando furono istituite le prime unità cinofile impiegate nella ricerca di persone sotto le macerie. Dopo un periodo di inattività, la componente fu rilanciata negli anni ’90 del scolo scorso proprio a Volpiano, grazie alla collaborazione tra il comando di Torino e un gruppo di volontari della Protezione Civile.

La costituzione ufficiale dei Nuclei Cinofili territoriali avvenne nel 2005, con il riconoscimento formale del centro e la sua incardinazione nella Direzione Centrale per l’Emergenza. Fondamentale in questa fase fu l’impegno di alcuni vigili volontari che resero possibile l’uso dell’area, oggi sede della Scuola, attraverso un atto di cessione al comune di Volpiano e il successivo comodato gratuito al Corpo.

Nel 2007 nasceva il primo manuale addestrativo nazionale, base teorica e operativa dell’attività cinofila VVF, poi riconosciuto anche da altre Forze Armate e dai Corpi dello Stato.

Dal 2007 ad oggi, la Scuola ha certificato quasi 400 unità cinofile grazie a un percorso formativo rigoroso che ha trovato nella struttura di Volpiano un punto di riferimento unico in Italia. Il Campo Macerie, certificato nel 2015, oggi è utilizzato anche da Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Protezione Civile.

Con un organico teorico di 7 unità, oggi effettivamente 10, la sede garantisce un’attività operativa continua con oltre 150 interventi annui su tutto il territorio regionale e anche nazionale. Il Nucleo Cinofili VVF di Volpiano è oggi parte integrante del modulo USAR-M della Colonna Mobile Regionale, e rappresenta una risorsa strategica per il soccorso tecnico urgente.

La visita dell’Ing. Mannino, accompagnato dal Direttore regionale VVF del Piemonte Ing. Paola, è stata l’occasione per celebrare l’impegno e la storia della Scuola, ma anche un momento per condividere una visione comune di crescita e innovazione, all’insegna della formazione d’eccellenza e della sicurezza dei cittadini.

Il recente intervento infrastrutturale, iniziato nel 2024, ha visto la realizzazione di:

Moduli abitativi (22 posti letto) e servizi igienici per istruttori e discenti

16 box per cani rispondenti alle normative di benessere animale

Mensa e spogliatoi per il personale operativo

Autorimessa e magazzino attrezzature

Rinnovamento dell'aula didattica multimediale e ampliamento uffici

Recinzione perimetrale, hangar campali, e posti auto coperti

Questi lavori sono stati resi possibili anche grazie all’impegno diretto e volontario del personale operativo del Nucleo Cinofili.

Tra i prossimi obiettivi già progettati, in attesa della copertura finanziaria, figurano:

Ulteriori posti auto coperti per mezzi cinofili

Installazione di coperture protettive per i moduli abitativi

Illuminazione notturna dell’area addestrativa

Realizzazione di nuovi alloggi per turnazioni notturne

Ampliamento del campo USAR

Asfaltatura delle aree esterne