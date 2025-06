Incendio sulla collina di Monte Mario a Roma, Vigili del fuoco e polizia impegnati nelle operazioni di spegnimento

Spread the love

Un incendio si è sviluppato stamattina sulla collina di Mario Mario a Roma, generando immediata mobilitazione delle forze di soccorso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco con mezzi aerei e terrestri, mentre polizia e polizia locale hanno provveduto a isolare la zona per garantire sicurezza e permettere l’intervento.

L’allarme è scattato intorno alle 10 del mattino e i vigili del fuoco si sono subito diretti sul luogo del rogo, portando con sé un elicottero per facilitare il contenimento delle fiamme da quota. Sul terreno sono presenti squadre a terra che stanno lavorando per bloccare l’avanzare del fuoco, anche attraverso la creazione di fasce tagliafuoco. La presenza di un elicottero dimostra l’entità dell’incendio e la necessità di un intervento rapido e coordinato

La polizia locale ha collaborato con la polizia per gestire la viabilità e la sicurezza pubblica, disponendo la chiusura totale di un tratto di via Trionfale, da Panoramica fino a Villa Miani. Il provvedimento ha interessato entrambe le direzioni di marcia, per evitare il passaggio di veicoli che potessero ostacolare le squadre di emergenza o mettere a rischio i cittadini. Le forze dell’ordine hanno anche presidiato la zona per evitare accessi non autorizzati.

