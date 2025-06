Italia: cresce la tensione dopo il doppio evento sismico di questa mattina

Spread the love

Due scosse di terremoto hanno interessato Napoli questa mattina, precisamente nell’area dei Campi Flegrei, risvegliando i cittadini poco dopo le 6:40. La prima, di magnitudo 3.2, è stata la più intensa, seguita da una seconda di magnitudo 2.1.

Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato individuato nella zona della Solfatara, uno dei punti più attivi dell’area vulcanica flegrea, già monitorata da tempo per il fenomeno del bradisismo.

Nessun danno, ma cresce la preoccupazione – Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, ma l’evento ha alimentato nuovamente la preoccupazione dei residenti, soprattutto per la frequenza degli ultimi sciami sismici. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte della Protezione Civile e degli esperti vulcanologi.

Un’area ad alta sorveglianza sismica – I Campi Flegrei sono un’area ad alto rischio geologico per via dell’attività vulcanica sotterranea. Gli esperti continuano a monitorare l’andamento del fenomeno, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’informazione pubblica, in una zona densamente popolata e sensibile dal punto di vista geotermico.