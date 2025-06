Spread the love

RAINEWS – L’incidente sull’A2 all’altezza dello svincolo di Pontecagnano. Lungo il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere

La scorsa notte un mezzo pesante, adibito al trasporto di rifiuti, si è ribaltato per cause ancora da accertare sull’autostrada A2 all’altezza dell’uscita di Pontecagnano in direzione Sud. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per estrarre l’autista dalle lamiere ed affidarlo alle cure del 118. L’uomo non ha riportato ferite serie.

Mezzo pesante si ribalta in autostrada, ferite lievi per l’autista