VIDEO – Una nave cargo con a bordo 3.000 auto in fiamme – abbandonata dall’equipaggio dopo lo scoppio di un incendio.

Spread the love

Un nuovo disastro internazionale colpisce le rotte marittime del Pacifico settentrionale. Una gigantesca cisterna cargo che trasportava oltre 3.000 veicoli diretti in Messico è stata distrutta da un violento incendio durante la navigazione al largo delle coste dell’Alaska. Le scene sono drammatiche: l’incendio si è propagato rapidamente dall’imbarcazione, generando una colossale colonna di umidità visibile a chilometri di distanza.

Le autorità marittime hanno attivato immediatamente i protocolli di emergenza. Squadre di soccorso sono state dispiegate in mare e in aria per evacuare l’area e domare l’incendio, che avrebbe potuto causare un’esplosione a causa dei materiali infiammabili a bordo. La nave è stata parzialmente evacuata, ma dopo le indagini è stata trovata ferita o scomparsa.

Il carico, del valore di migliaia di dollari, includeva veicoli e auto di lusso destinati a diversi porti messicani. Le perdite sono ingenti e si teme che l’incendio possa avere conseguenze ambientali se i resti della cisterna venissero distrutti o rilasciassero fluidi tossici.