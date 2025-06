Cuccioli di gabbiano incastrati tra gli alberi: messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Vigili del Fuoco sempre pronti a intervenire, anche quando si tratta di aiutare animali in difficoltà: si può riassumere così l’intervento effettuato stamattina in via Gaetano Salvemini, dove alcuni residenti avevano segnalato una problematica riguardante alcuni volatili tra gli alberi.

Si è poi compreso che si trattava di cuccioli di gabbiani rimasti incastrati tra gli alberi. L’azione degli uomini del Distaccamento di Molfetta ha consentito di mettere gli animali in sicurezza.

https://www.molfettaviva.it/notizie/gabbiani-incastrati-tra-gli-alberi-messi-in-sicurezza-dai-vigili-del-fuoco