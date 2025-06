Incendio a Ponte Valleceppi, paura in un’azienda

Spread the love

PERUGIA – Incendio nella mattina di venerdì 6 giugno nella zona industriale di Ponte Valleceppi. Fiamme, alte oltre dieci metri, che hanno messo in allarme le aziende circostanti e suscitando grande preoccupazione tra i residenti e gli operatori del settore.

L’incendio, che si è sviluppato alle 8 circa, si è propagato rapidamente, alimentato da bancali di legno e, sembra, materiali plastici. Una densa colonna di fumo nero si è alzata tra i capannoni della zona . Fortunatamente alcuni proprietari di un’attività confinante, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente contattato i vigili del fuoco e avvisato le autorità. Grazie al loro tempestivo intervento, le fiamme sono state circoscritte prima che potessero causare gravi danni.

La situazione si è rivelata particolarmente pericolosa non solo per l’entità del fuoco stesso, ma anche per la presenza di una baracca in lamiera e di una cisterna contenente gasolio, nelle vicinanze. Per evitare il rischio di esplosione, i proprietari delle aziende confinanti hanno provveduto ad agire con estintori e con l’uso di acqua sulla cisterna, cercando di contenere la situazione fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e limitando ulteriori danni alle aziende e all’ambiente circostante.

