Madre e figlio trovati senza vita a Savigliano (Cuneo), tra le ipotesi l’omicidio suicidio

Due corpi senza vita sono stati trovati in un alloggio in via Trento a Savigliano, in provincia di Cuneo. Si tratta di una donna, 72 anni, e del figlio di 40 anni. Sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento di vigili del fuoco, a causa del forte odore di gas che arrivava dall’alloggio, in un condominio del concentrico. Una volta all’interno, i carabinieri hanno scoperto i due morti.

È accaduto ieri sera e i militari di Savigliano hanno avviato le indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sembrano propendere verso un caso di omicidio-suicidio.

Rosanna Asteggiano, 72 anni, Domenico Mana, 40 anni, vivevano insieme in quell’abitazione. Dai primi riscontri sembra che la madre sia morta per prima e resta in piedi la pista dell’omicidio-suicidio, ma non si esclude nemmeno un decesso per cause naturali, seguito da un gesto disperato da parte del figlio.

A lanciare l’allarme, nella serata di ieri, è stato un vicino di casa, insospettito dal forte odore di gas che proveniva dall’alloggio al terzo piano. All’arrivo dei vigili del fuoco, l’appartamento è risultato saturo di gas e all’interno c’erano i corpi senza vita della donna e del figlio. Ora spetta ai carabinieri ricostruire l’accaduto.

L’autopsia, in corso all’ospedale di Savigliano, potrà fornire elementi utili a chiarire la dinamica dei due decessi. Nel frattempo, vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118 ieri sera hanno lavorato fino a mezzanotte per mettere in sicurezza l’area ed evitare il rischio di incendi o esplosioni dovuti alla fuga di gas.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/06/06/madre-e-figlio-trovati-senza-vita-a-savigliano-cuneo-ipotesi-omicidio-suicidio-indagini-in-corso/8016501