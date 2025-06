VIDEO – Quattro morti nell’incendio di un edificio a Reims

Spread the love

Un violento incendio è scoppiato in un edificio nel quartiere della Croix-du-Sud intorno a mezzanotte, tra giovedì 5 giugno e venerdì 6 giugno 2025. Il bilancio provvisorio delle vittime è molto alto: quattro persone, tra cui un bambino, sono morte, secondo la prefettura della Marna. Due adulti sono in stato di assoluta emergenza e altri 14 feriti sono in stato di relativa emergenza. “Il bilancio definitivo non sarà noto fino a quando i danni non saranno valutati “, ha dichiarato la prefettura.

Tre persone decedute sono state trovate a diversi piani dell’edificio, rispettivamente in appartamenti al quarto, settimo e decimo piano. La quarta persona era caduta da una finestra, intrappolata nell’incendio.

L’incendio è divampato al quarto piano di un edificio situato al numero 6 di Allée Edgar-Degas, prima di propagarsi ai piani superiori. L’incendio è ora domato. “I vigili del fuoco sono riusciti a ispezionare tutti gli appartamenti, ad eccezione di uno al quarto piano, dove i danni e i detriti erano molto più estesi “, ha dichiarato la prefettura.https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1xXA48AOOxjiNRO9-Yda5JU94rZIihEg&ehbc=2E312F

La causa dell’incendio non è ancora stata determinata. Il procuratore generale di Reims, François Schneider, ha dichiarato che la polizia giudiziaria di Reims è stata chiamata a svolgere le indagini. I servizi di emergenza sono stati mobilitati in gran numero, tra cui 15 veicoli Sdis, 62 vigili del fuoco, 40 agenti della polizia nazionale e municipale e nove membri del personale medico SMUR, ha spiegato la prefettura.

Alcune vittime sono rimaste intrappolate perché le scale non erano più accessibili. I vigili del fuoco le hanno quindi tratte in salvo dalle trombe delle scale o dagli appartamenti.