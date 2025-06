VIDEO – Ucraina: Kiev, raid russo A Pryluky- la famiglia del capo vigili del fuoco è morta nell’attacco: la moglie, la figlia, che era un’agente di polizia, e il nipotino di un anno.

Spread the love

(LaPresse) – Un attacco russo con droni ha colpito nella notte Pryluky, nella regione di Chernihiv. Secondo le autorità locali, citate da Rbc-Ukraine, i droni hanno colpito aree residenziali.

Uno dei droni ha colpito l’abitazione del capo dei vigili del fuoco di Pryluky. La sua famiglia è morta nell’attacco: la moglie, la figlia, che era un’agente di polizia, e il nipotino di un anno.

Il capo dei vigili del fuoco ucraini ha scoperto i corpi della moglie, della figlia e del nipotino quando, insieme alla sua squadra, è stato chiamato a spegnere un incendio in seguito a un attacco russo . Il drone ha colpito un edificio residenziale nella città di Pryluky durante la notte, uccidendo cinque persone e ferendone altre nove.

In una dichiarazione rilasciata giovedì, in cui si annunciava la morte della figlia del pompiere Daryna Shygyda, la Guardia Nazionale di Polizia ha affermato: “Tre generazioni… non ci sono parole che possano alleviare questo dolore”