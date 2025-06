Approvato dalla Giunta Regionale del Lazio le Linee di indirizzo per il trattamento del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD)

Spread the love

ADHD Italia: l’Associazione che coordina le organizzazioni di volontariato sul disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività

“ADHD Italia e un’Associazione che rappresenta un coordinamento di organizzazioni di volontariato italiane impegnate in merito al disturbo da “ Deficit di Attenzione e Iperattività”, costituito il 30 Ottobre 2021, per riunire insieme organizzazioni italiane che forniscono supporto ad adulti, adolescenti e bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività e disturbo con esso in comorbidità. Il coordinamento si avvale dell’attività di volontari esperti in orientamento familiare e mutuo sostegno, insieme alla collaborazione di clinici esperti sul disturbo ADHD e del comitato scientifico per promuovere miglioramenti nei servizi di sanità pubblica e nella tutela dei diritti delle persone che ne sono affette.

A nome di ADHD Italia e di tutte le Associazioni aderenti al Coordinamento Nazionale, un sentito ringraziamento alla Giunta Regionale del Lazio per l’approvazione delle Linee di indirizzo regionali per il trattamento del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD), avvenuta con la Deliberazione n. 292 dell’8 maggio 2025. Questo documento rappresenta un passaggio cruciale nella promozione di un approccio integrato, inclusivo e strutturato alla presa in carico dell’ADHD lungo tutto l’arco di vita, sia per i minori che per gli adulti, e pone la Regione Lazio all’avanguardia nel panorama nazionale. Le Linee di indirizzo prevedono: – La definizione di percorsi terapeutici multimodali e personalizzati; l’attivazione di Centri Prescrittori specifici per minori e adulti in ogni ASL; – l’attenzione alla transizione tra i servizi per l’età evolutiva e quelli per l’età adulta; – il coinvolgimento attivo di famiglie, scuole e servizi territoriali, come parte integrante del percorso di cura.

Questo traguardo è il frutto di una virtuosa collaborazione tra istituzioni, associazioni e professionisti del settore sanitario, educativo e sociale. Rappresenta un esempio da seguire per garantire qualità, continuità e inclusione a tutte le persone con ADHD.

Cristina Lemme Presidente ADHD ITALIA OdV – Coordinatore Malattie Neuropsichiatriche Infantili, Psichiatriche e Dipendenze Patologiche della Cabina di Regia per la Sanità Partecipata della Regione Lazio -Vice Presidente Consulta DSM ASL ROMA 4

Cell 377 2979 584 presidenza@adhditalia.org

presidenza@adhdlazio.org adhdlazio@pec.it