Camion carico di bobine si ribalta, traffico bloccato sulla Sp107

Alle 07.50 di questa mattina, in seguito all’intervento per l’incidente mortale avvenuto a Sant’Angelo Lodigiano in cui un 27enne ha perso la vita, il Comando dei Vigili del fuoco di Lodi è intervenuto anche a San Martino in Strada per mettere in sicurezza il manto stradale in seguito ad un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Poco prima della telefonata alla squadra antincendio un mezzo pensante che trasportava bobine d’acciaio si è ribaltato in prossimità della rotonda sulla Sp 107. Fortunatamente nell’incidente non sono state coinvolte altre vetture, il conducente dell’autoarticolato invece è stato affidato alle cure dei sanitari.

Il sinistro ha causato l’interruzione del traffico lungo la Sp 107, la missione di soccorso e di messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del fuoco è tutt’ora in corso

