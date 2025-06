Incendio nella notte a Forlì: fiamme fino al tetto, 11 famiglie evacuate

Spread the love

Nella notte tra domenica e lunedì un incendio è divampato in via Giova 24, nel centro storico di Forlì, coinvolgendo un appartamento al piano terra e propagandosi rapidamente fino al tetto dell’edificio. L’allarme è scattato attorno alle 4:30, quando i residenti hanno avvertito odore di fumo e fiamme provenienti dallo stabile.

Sul posto sono intervenute undici unità dei Vigili del Fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Undici le famiglie costrette ad evacuare.

All’interno dell’appartamento colpito vive una donna seguita dai servizi sociali, che è riuscita ad abbandonare l’edificio in autonomia, riportando lievi ustioni. È stata subito soccorsa dal personale del 118. Fortunatamente non si segnalano altri feriti. Presenti anche i Carabinieri, per accertamenti sulle cause del rogo.

Le operazioni di messa in sicurezza proseguono per tutta la giornata, mentre i tecnici stanno valutando la stabilità del tetto e dei locali coinvolti.

