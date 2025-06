VIDEO -bruciano 40 autobus dismessi presso un centro di distribuzione della SEPTA.

Spread the love

FILADELFIA — Un incendio a rapida propagazione è divampato giovedì mattina in un parcheggio di autobus di linea a Filadelfia, bruciando decine di veicoli dismessi e sollevando una densa colonna di fumo nero, senza tuttavia causare feriti. L’incendio non ha avuto ripercussioni sul traffico mattutino.

In segno di eccessiva cautela, il Dipartimento di Sanità Pubblica della città ha invitato i residenti delle vicinanze a rimanere in casa, se possibile, e ha esortato gli altri a evitare la zona. Gli ispettori dell’agenzia hanno raccolto campioni per valutare la qualità dell’aria e il potenziale rischio di qualsiasi minaccia, ma hanno dichiarato più tardi giovedì che le condizioni erano rapidamente migliorate dopo che l’incendio era stato domato.