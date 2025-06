VIDEO – Inferno nella fabbrica di Karachi continua a bruciare per il secondo giorno – feriti cinque vigili del fuoco

Spread the love

KARACHI: Il vasto incendio divampato in una fabbrica situata nella zona di lavorazione per l’esportazione di Landhi nelle prime ore di domenica mattina non è stato completamente spento e si è protratto per tutto il secondo giorno, hanno affermato lunedì le autorità.

Secondo i vigili del fuoco, l’incendio si è propagato rapidamente a causa della presenza di sostanze chimiche nella fabbrica e dei forti venti, travolgendo un magazzino di abbigliamento adiacente e un’unità di produzione di plastica.

Il vigile del fuoco Arif Mansoori ha dichiarato che dodici veicoli dei vigili del fuoco erano impegnati nelle operazioni di spegnimento. Ha riferito che le fiamme erano ancora presenti in diverse sezioni di tutti e tre gli stabilimenti e che i vigili del fuoco stavano continuando a impegnarsi per spegnere l’incendio.

Ha aggiunto che, sebbene la propagazione dell’incendio sia stata contenuta e non vi sia ulteriore rischio che si estenda alle aree circostanti, si prevede che il processo di raffreddamento richiederà ancora diverse ore. Mansoori ha anche affermato che nell’incidente sono andati distrutti beni di valore elevato.

Una fabbrica è stata completamente distrutta, mentre un’altra è stata resa strutturalmente pericolante. La causa dell’incendio rimane sconosciuta.

Almeno cinque vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre cercavano di spegnere il violento incendio.