Deposito di bancali in fiamme, scoppia l’incendio a Brembio

Spread the love

Un brutto incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, martedì 10 giugno 2025, a Brembio, mobilitando diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Dalle ore 8.20, i pompieri stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme che hanno avvolto la parte esterna di un deposito di bancali situato in via Caduti sul Lavoro.

L’intervento è tuttora in corso e vede impegnati i Vigili del Fuoco del Comando di Lodi, supportati dal distaccamento Volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Sul posto stanno operando con un’autopompa (APS) e due autobotti (ABP).

L’obiettivo è estinguere il rogo e procedere alla messa in sicurezza dell’intera area. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Fortunatamente, non risultano persone coinvolte o ferite. I pompieri continuano le operazioni di spegnimento per prevenire ulteriori propagazioni e mettere in sicurezza lo scenario.

https://primalodi.it/cronaca/deposito-di-bancali-in-fiamme-scoppia-lincendio-a-brembio