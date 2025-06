Dueville. Incidente sul lavoro alla Sig: operaio soccorso dai vigili del fuoco

Spread the love

Incidente sul lavoro questa mattina alla SIG, azienda situata in strada Marosticana, nel comune di Dueville. Erano le 7.35 quando è scattato l’allarme per l’ infortunio avvenuto all’interno dello stabilimento.

Secondo quanto riferito, l’operaio è rimasto ferito mentre si trovava in una buca adibita alla manutenzione dei mezzi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con un’autopompa e cinque operatori. I pompieri hanno lavorato in supporto al personale sanitario del Suem 118 per soccorrere l’uomo, rimasto bloccato nella cavità.

Una volta estratto, l’infortunato è stato affidato ai sanitari per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale. Al momento non sono state rese note le condizioni dell’operaio.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri e del personale dello Spisal, giunti anche loro sul posto per gli accertamenti del caso. Sarà loro compito ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nelle aziende, ancora troppo spesso teatro di incidenti che potevano essere evitati.E il Veneto purtroppo, registra una esclation di casi, anche mortali.

