Francolise, maxi incendio in un fienile: in fiamme circa 2000 rotoballe

FRANCOLISE. Pomeriggio di fuoco a Francolise, dove un vasto incendio ha interessato un fienile con circa 2000 rotoballe. L’allarme è scattato intorno alle ore 16:00 in via Sant’Aniello, nella frazione di Sant’Andrea del Pizzone.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, impegnata nelle complesse operazioni di spegnimento. Le fiamme si sono rapidamente propagate all’intero deposito agricolo, sprigionando una densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma i danni alla struttura e al materiale agricolo sono ingenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino a sera

