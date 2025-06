Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 4.20, 3 squadre dalle Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, una dal Distaccamento di Cesena, una di Rocca San Casciano ed una di Faenza, sono intervenute in via Giova a Forli, per un incendio sviluppatosi al piano terra di una palazzina. Rapidamente le fiamme hanno coinvolto tutta la struttura fino al tetto. 11 nuclei familiari sono stati evacuati. Ingenti sono stati i danni ma nessuna persona risulta ferita