Incidente a Col San Martino: tre feriti, tra cui due bambini piccoli

FARRA DI SOLIGO – Nel tardo pomeriggio di lunedì 9 giugno, una Renault Clio è uscita di strada in via Callalta, a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, finendo contro un palo dell’illuminazione.

A bordo c’erano il conducente e due bambini, tutti trasportati in ospedale per accertamenti ma non in gravi condizioni. Il palo, seriamente danneggiato, è stato rimosso dai Vigili del Fuoco; la corrente è stata temporaneamente interrotta. I Carabinieri hanno gestito traffico e rilievi. Sul posto anche il sindaco Mattia Perencin e la vicesindaca Silvia Spadetto.

