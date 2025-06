Spread the love

In quattro dentro una microcar omologata per due. Il viecolo con a bordo tre ragazzi e una ragazza, tutti del 2007, si è ribaltato la scorsa notte nel quartiere Parioli a Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 in viale Bruno Buozzi. I quattro giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

La microcar Aixam, intorno alle 2, si è ribaltata in viale Bruno Buozzi, all’altezza del civico 108, per cause ancora da chiarire. I quattro ragazzi a bordo sono tutti rimasti feriti in modo grave. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Prati, che hanno estratto i ragazzi dall’abitacolo. Il personale sanitario del 118 ha trasportato tutti e quattro i feriti in ospedale in codice rosso. Il gruppo Parioli della polizia locale di Roma ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento.

I ragazzi a bordo della microcar sono tutti del 2007: due, tra cui il conducente, hanno già raggiunto la maggiore età, altre due, un maschio e una femmina, sono prossimi ai 18 anni. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dal gruppo Parioli della polizia locale intervenuta alle 1.45 in viale Bruno Buozzi, i tre maschi giovani feriti gravemente risiedono nel territorio del Municipio II, quindi nella zona circostante a dove si è verificato il sinistro. La ragazza, invece, proviene da un’altra zona.

Al momento non sembrano esserci altri veicoli coinvolti. Sulla microcar omologata per due persone viaggiavano in quattro. I giovani maschi sono ricoverati tutti in codice rosso tra gli ospedali San Giovanni e Umberto I, la ragazza è sempre in codice rosso ma al Gemelli. Sono in corso ulteriori accertamenti sia sulla dinamica del sinistro che sulle condizioni del conducente.

Roma, incidente ai Parioli: microcar (omologata per 2) si ribalta con 4 ragazzi del 2007 a bordo. Ricoverati in codice rosso